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Милиция жжет: в Аламединском районе уничтожили больше 5 тонн конопли

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- Александра Василькова
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Сотрудники милиции уничтожили в Аламединском районе больше 3,7 гектара дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечено, что к операции было привлечено более 60 сотрудников милиции СБНОН ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района,

представители айыл окмоту, а также жители района. Они распределены на семь групп по 70 человек

Мероприятия проходят во селах Аламединского района. По их итогам было выявлено и уничтожено больше 3,7 гектара дикорастущей конопли, вес которой составил более 5 тысяч 190 килограммов.

Аналогичные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/404415
Теги:
ГУВД, наркотики, Чуйская область, конопля
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