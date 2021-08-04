Милиция жжет: в Аламединском районе уничтожили больше 5 тонн конопли

Сотрудники милиции уничтожили в Аламединском районе больше 3,7 гектара дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечено, что к операции было привлечено более 60 сотрудников милиции СБНОН ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района,

представители айыл окмоту, а также жители района. Они распределены на семь групп по 70 человек

Мероприятия проходят во селах Аламединского района. По их итогам было выявлено и уничтожено больше 3,7 гектара дикорастущей конопли, вес которой составил более 5 тысяч 190 килограммов.

Аналогичные мероприятия продолжаются.