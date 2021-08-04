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Оплатить проезд в общественном транспорте Бишкека можно и картами Visa

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- Анастасия Карелина
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Платить за проезд в муниципальном транспорте Бишкека теперь можно бесконтактным способом картой Visa любого банка Кыргызстана. Правда, пока система работает в тестовом режиме.

Компания Visa совместно с партнерами "Кыргызкоммерцбанком" и O-City, известной под брендом "Тулпар", запустила первый в стране проект по бесконтактной оплате в общественном транспорте столицы.

Бесконтактный способ оплаты, безусловно, экономит время пассажиров, не отвлекает водителя, и помогает транспортным операторам оптимизировать процессы перевозки и обслуживания населения. Кроме того, инновационные технологии позволяют пассажирам меньше брать в руки наличные и делают расчеты проще и безопасней, особенно во время пандемии коронавируса.

- Запуск проекта "Тулпар" в Бишкеке позволил гражданам проводить оплату в городском муниципальном транспорте с помощью безналичных средств оплаты. Первый этап включал в себя оплату локальной бесконтактной траспортной картой. Вторым этапом в декабре 2020-го мы запустили оплату бесконтактной виртуальной картой на телефонах операционной системы Android с помощью технологии NFC. Третьим этапом в мае 2021-го стал запуск бесконтактной оплаты с помощью QR-кодов. И вот сейчас запускаем оплату бесконтактными банковскими картами Visa. Оплата международной картой Visa выводит сферу транспортных услуг в Бишкеке на новый уровень, - отметил представитель частного партнера БПЦ, руководитель проекта электронного билетирования "Тулпар" Арсен Кондахчан.

Для того, чтобы рассчитаться за поездку в автобусе или троллейбусе Бишкека бесконтактной картой Visa, человеку нужно просто поднести карту к валидатору, установленному в салоне и отмеченному символом приема бесконтактных платежей.


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URL: https://www.vb.kg/404416
Теги:
транспорт, Бишкек, Кыргызстан, стоимость проезда, автобусы
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