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В Республике Алтай при сплаве погиб инструктор-кыргызстанаец

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- Евгений Денисенко
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Во время сплава с туристами по реке Катунь в Республике Алтай (также распространено название Горный Алтай) погиб инструктор-кыргызстанец Марсел Сталбеков. Об этом рассказал информационный ресурс ngs.ru (Новосибирск).

Трагедия произошла в конце июля в результате опрокидывания лодки. Марсел Сталбеков не смог выплыть и утонул. Его тело не могли найти десять дней.

По словам друга Марсела Николая, пороги, по которым спускались туристы, слишком опасные.

"Два порога, которые самые экстремальные, туда туристы едут. Компании, естественно, под спрос подстраиваются…Там нет волн огромных, там просто воронки. Воронка в жилете тебя вниз утянет. Марса, получается, втянуло. Марсел профессионал был, но тут просто ему не повезло. Туристы не гребут. Они смотрят по сторонам, поэтому и произошло опрокидывание. Поэтому воронка за один борт взяла и "подкусила", и все рассыпались", - объяснил Николай.

Туристы, как сообщает ngs.ru, пытались вытащить тело Марсела с помощью палки. Однако палка обломилась, а тело унесло течением.

Константин Шмальц, руководитель компании "Мастерафт", от которой работал Сталбеков, рассказал свою версию событий: "Марсел выпал вместе со всеми людьми. На первом видео отчетливо видно, что он всплывает, но всплывает через большой промежуток времени. И голову уже не поднимает. То есть что-то произошло во время падения. Это мог быть удар того, кто падал сверху. В такой ситуации люди себя не контролируют и бьют друг по другу. Естественно, все валятся в одну кучу".

Руководитель "Мастерафта" также сообщил, что они активно искали тело Марсела. Обследовали берег, летали на квадрокоптере, смотрели дно, однако поиски ни к чему не привели. По его словам, компания оказала финансовую помощь семье погибшего.


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URL: https://www.vb.kg/404419
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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