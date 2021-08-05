Тонский район: пострадавшим от селя дали временный дом из контейнера

В Кыргызстане семье из села Оттук Тонского района, пострадавшей в результате селя на Иссык-Куле временно установили двухкомнатный мобильный дом из контейнера. Как сообщает пресс-центр МЧС, их дом стал не пригодным для проживания в результате наводнения.

Напомним, что проливные дожди вызвали селевые потоки в Ак-Сууйском, Тонском, Джеты-Огузском, Иссык-Кульском районах, городах Каракол и Балыкчи. Были повреждены дома, дороги, и каналы.

В Иссык-Кульской области были затоплены дворы 342 домов, 72 дома, 2 дома оказались в аварийном состоянии (3 категория), 2 дома стали непригодными для проживания. В настоящее время МЧс проводит очистительные и восстановительные работы в пострадавших районах и городе Каракол.