Погода
$ 84.41 - 84.77
€ 99.77 - 101.10

Тонский район: пострадавшим от селя дали временный дом из контейнера

237  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане семье из села Оттук Тонского района, пострадавшей в результате селя на Иссык-Куле временно установили двухкомнатный мобильный дом из контейнера. Как сообщает пресс-центр МЧС, их дом стал не пригодным для проживания в результате наводнения.

Напомним, что проливные дожди вызвали селевые потоки в Ак-Сууйском, Тонском, Джеты-Огузском, Иссык-Кульском районах, городах Каракол и Балыкчи. Были повреждены дома, дороги, и каналы.

В Иссык-Кульской области были затоплены дворы 342 домов, 72 дома, 2 дома оказались в аварийном состоянии (3 категория), 2 дома стали непригодными для проживания. В настоящее время МЧс проводит очистительные и восстановительные работы в пострадавших районах и городе Каракол.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404421
Теги:
МЧС, Тонский район, Кыргызстан, Иссык-Куль, жилье, Наводнение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  