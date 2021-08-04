В сборной команде Кыргызстана силен олимпийский дух

Как сообщила сегодня по телефону из Токио Бактыгуль Алишева, главный спортивный врач Олимпийской сборной страны, морально-психологическое состояние наших спортсменов боевое.

"Мы одинаково поддерживаем как победителей, так и проигравших, но полное восстановление и реабилитацию ребята будут проходить уже после Олимпиады, - рассказала Бактыгуль Насыровна в интервью медиа-эксперту по вопросам здравоохранения Елене Баялиновой. - Мы очень тщательно следим за их здоровьем, за температурой и общим состоянием, выполняем план-график восстановительных процедур перед соревнованиями и после схваток. Ежедневно сдаём ПЦР-тесты, измеряем температуру при выходе и входе в жилой комплекс, спортивные залы, транспорт и др. Для профилактики коронавируса здесь, как и положено, используются дезинфекция рук и перчатки в столовых и т.п. Каждый спортсмен, который сегодня выступает, получает всё, что ему необходимо: массаж, физиопроцедуры и, если требуется, медикаментозное восстановление. Всё это у нас было прописано еще до приезда на Олимпиаду, и мы не отклоняемся от нашего плана-графика".

По ее словам, все четыре года наши спортсмены находились под неусыпным контролем врачей Спортивного реабилитационного центра и всегда были с ними на связи, где бы они не тренировались и не лечились. И не надо забывать, что вся эта работа проводилась в последние два года в условиях ковида, добавила Бактыгуль Алишева.

Государство, по мнению главного спортивного врача Олимпийской сборной, делает всё возможное, чтобы помогать и врачам, и спортсменам. Но по сравнению с другими странами и даже с ближайшими соседями этого, конечно, недостаточно.

"Но у нас есть спонсоры, преданные болельщики и любители спорта, которые нас поддерживают, особенно в последний год перед Олимпиадой. Помогает весь народ Кыргызстана! Если говорить о фармакологических средствах, то многие препараты у нас в стране даже не зарегистрированы и не могут быть заказаны по тендеру, их нужно привозить из-за рубежа, а это отдельные хлопоты и отдельное вложение негосударственных средств. Желательно, чтобы в спорт шло больше вложений! На питание спортсмена у нас выделяется примерно 250-280 сомов в сутки, если я не ошибаюсь. Ну как можно правильно накормить спортсмена на такие деньги?", - признается известный спортивный доктор.

"В Токио сейчас влажно и жарко, но ребята заранее были предупреждены и знали об этом, а также о разнице во времени. Всё это учитывалось, и спортсмены еще на родине начали жить по-японскому времени. В Токио они лишний раз не ходят по улицам, да здесь и не разрешают. В основном находятся в своих комнатах и тренировочных залах, где поддерживается нормальный температурный режим, пользуются кондиционерами, обеспечены хорошими условиями проживания и питания и т.п. Одним словом, чувствуют себя нормально", - заверила главный врач олимпийской команды.

"Несмотря на свой молодой возраст, наши спортсмены достаточно опытные, - говорит Сагындык Айтбаев, главный врач Спортивного реабилитационного центра Бишкека. – Они уже испытали радость побед и горечь поражения на разных крупных играх, знают свои ошибки. Морально-психологическое состояние спортсменов очень устойчивое, потому что с ними работает команда тренеров, и личные тренеры под руководством мецената и старшего тренера Байгазы Кенжебаева, депутата Жогорку Кенеш КР".

В олимпийском подготовительном цикле были задействованы также все врачи, медсестры и массажисты центра, ведь каждому турниру на чемпионатах мира и Азии предшествовала медицинская подготовка, и вместе со спортсменами они участвовали и следили за их состоянием здоровья на учебно-тренировочных сборах. Все наши спортсмены и члены делегации были провакцинированы. И, слава Богу, никто не заболел.

Сагындык Айтбаев выразил надежду, что в нашей команде появится вскоре еще и психолог, как в командах других стран. В составе нашей делегации на Олимпиаде в Токио работают всего лишь один врач и один массажист. А врачи этих специальностей на всех соревнованиях на вес золота.

"Непросто ставить рекорды в данное время года, когда стоит жара в придачу при высокой влажности. Но рядом с нашими ребятами опытный врач Бактыгуль Алишева, которая работает со спортсменами уже тридцать лет, - сказал Сагындык Айтбаев. – А значит, за их здоровье не стоит переживать. Будем за них болеть и переживать во время состязаний".