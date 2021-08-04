Айсулуу Тыныбекова – серебряный призер Олимпийских игр

Сегодня, ее финальный поединок с японской спортсменкой Юкако Каваи закончился со счетом 4:3. Своей сопернице Айсулуу уступила всего один балл и стала серебряным призером Олимпиады.

Наша прославленная спортсменка родилась в 1993 году в Майлуу-Суу Джалал-Абадской области. В 2012 году приняла участие в Олимпийских играх в Лондоне и стала там 13-й. В 2013 году завоевала бронзу Универсиады, а на следующий год стала серебряной призером чемпионата Азии и бронзовым в Азиатских игр. В 2015 году завоевала серебряную медаль чемпионата Азии. В 2016 году стала чемпионкой Азии, но на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро была лишь 5-й. В 2017 году вновь стала чемпионкой Азии, завоевала золотую медаль Игр исламской солидарности, серебряную медаль Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещении, и бронзовую медаль чемпионата мира. В 2018 году стала чемпионкой Азиатских игр. В 2019 году стала чемпионкой Азии.

В 2019 году, на предолимпийском чемпионате мира в Казахстане в весовой категории до 62 кг, Айсулуу завоевала золотую медаль став чемпионкой мира и получила олимпийскую лицензию. А в прошлом году удостоилась золота кубка мира.