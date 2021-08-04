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Политолога Валентина Богатырева просят привлечь к ответственности

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В социальных сетях некоторые пользователи интернета высказали критику в адрес политолога Валентина Богатырева, в частности, его политическим прогнозам.

"Есть такой политолог Валентин Богатырев, который всегда любит критиковать действующие власти и давать свои пессимистические прогнозы. При этом в каждом своем прогнозе он утверждает, что будущее Кыргызстана будет мрачным. Слава богу, ничего из этих слов не сбывается. Судя по всему Богатырев служит интересам Кремля, хотя очевидно, что крупные геополитические игроки не всегда поддерживают действия и реформы, отвечающие государственным интересам Кыргызстана", - написал один из них.

Также в Сети напомнили, что в свое время Богатырев давал советы трем президентам и к каким результатам это привело.

"Богатырев консультировал Акаева, Бакиева и Атамбаева. Другими словами, он был идейным вдохновителем всех трех лидеров. При этом, все трое пытались насадить диктатуру, усилили коррупцию и в конечном итоге ограбили свой народ. Каков был результат, все мы знаем. Двое были в бегах, один прибыл вчера, а третий сидит в тюрьме. Главам государства сразу бы понять, что не ко всем советам надо прислушиваться, но, видимо, не поняли.

Также Богатырев консультировал партии власти "Алга, Кыргызстан", "Ак жол" и потом уже СДПК. Теперь этих политобъединений не существует, а Богатырев, как ни в чем не бывало руководит собственным аналитическим центром "Перспектива.

Теперь он ходит и очерняет действия сегодняшней власти, хотя мы прекрасно помним, что после кой-ташских событий сам Богатырев вышел тогда сухим из воды. Почему правоохранительные органы не предпринимают меры в отношении этого политолога", - задался вопросом другой пользователь интернета.


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URL: https://www.vb.kg/404425
Теги:
Валентин Богатырев, Кыргызстан
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