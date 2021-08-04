Когда серебро дороже золота. Кыргызстанцы оценили старания Тыныбековой

Корреспондент VB.KG наблюдал за финальным поединком Айсулуу Тыныбековой на Олимпиаде в Токио вместе с тысячами болельщиков на площади Ала-Тоо, где был установлен большой экран.

Народ стал стекаться к месту просмотра примерно за час до начала трансляции. Бишкекчане и гости столицы приходили вместе со своими семьями,друзьями. Все они составляли прогнозы на грядущую схватку нашей любимицы с японской борчихой Юкако Каваи. Вернее, это были даже не прогнозы. а твердо высказанные убеждения в том, что Айсулуу несомненно добьется успеха в этой золотой схватке.

Студентка Госуниверситета имени И.Арабаева Гульзат Имракунова сказала: " Я не занимаюсь спортом, и не знакома с Айсулуу Тыныбековой, но считаю ее своей старшей сестрой. Представляете, только в 17 лет она начала заниматься вольной борьбой, а в 19 уже участвовала в Олимпиаде-2012 в Лондоне. Люблю Айсуллу за ее крепкий характер, силу воли, целеустремленность".

Рабочий Бишкекского троллейбусного управления Кадырбек Исматов так ответил корреспонденту VB.KG: " Тыныбекова - уникальная спортсменка, вольную борьбу она знает досконально, на ковре для нее никаких секретов не существует. Поэтому я уверен в ее победе".

Десятиклассник бишкекской средней школы №11 Кочкорбек Исмаилов высказал свое мнение о Тыныбековой: " Благодаря успехам Айсулуу сотни девчонок в нашей стране стали заниматься вольной борьбой. Значит, все они будут здоровыми и успешными".

А через несколько минут комментаторы объявили о выходе на ковер кыргызстанской спортсменки. Да, этот поединок получился сверхнапряженным. Японка Юкако Каваи выбрала оборонительный вариант. Она умела гасила все наступательные порывы Айсулуу, довольствуясь не эффектными, но результативными приемами. Первый период закончился с минимальным перевесом хозяйки Олимпиады, во втором японка набрала еще несколько баллов. И на исходе поединка Тыныбекова пошла ва-банк, она сумела завоевать два очка, но для общей победы их не хватило. Окончательный счет поединка - 4:3 в пользу Юкакако Каваи.

В глазах болельщиков, собравшихся на площади Ала-Тоо, после этой схватки лучше было не смотреть. В них читались боль, отчаяние. Но когда комментаторы сказали. что наша спортсменка обязательно завоюет золото на Олимпиаде- 2024 в Париже, то тысячи кыргызстанцев стали громко аплодировать этим словам. Наши люди всегда верят в победы!