Вакцина есть, но смертность не снижается

Главный вопрос на этой неделе - вакцины и вакцинация от коронавируса. Со всех сторон в страну присылают препараты хоть и в небольших количествах, но это создает уверенность в обществе, что защита все–таки есть и она гарантированна. На днях, например, гуманитарный груз в виде вакцины QazVac в количестве 25 тысяч доз передан нам из Казахстана.

Один из разработчиков QazVac Ергали Абдураимов, заместитель гендиректора Научно–исследовательского института проблем биологической безопасности отметил, что данной вакциной рекомендуется прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Между 1–й и 2–й дозами рекомендуемый промежуток составляет 21 день. "На сегодня провакцинировано более 300 тысяч казахстанцев. В технологии используются компоненты, которые одобрены ВОЗ, это стандартная технология. Ни одного случая нежелательных эффектов на сегодняшний день не было выявлено", - отметил Ергали Абдураимов.

Вакцина QazVac разработана в этом институте и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика ее широкого применения в Казахстане показали ее безопасность и высокую эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм.

Как рассказала кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова, все доступные в Кыргызстане вакцины доказали свою эффективность от ковида. Она отметила, что в Кыргызстане есть две вакцины, рекомендованные ВОЗ, - Sinopharm и AstraZeneca. Они также поступили по линии гуманитарной помощи.

"Эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70,4 процента. Было много публикаций о таком побочном эффекте, как развитие тромбоза. После анализа разработаны клинические руководства по диагностике, лечению и предупреждению таких осложнений", - отметила профессор.

По словам Аиды Зурдиновой, эффективность вакцины Sinopharm составляет около 76 процентов. Третья вакцина - "Спутник V" - пока не получила рекомендацию ВОЗ. Ее эффективность оценивается в 91,6 процента. "Вакцина была зарегистрирована в России сразу после второй фазы исследований, и третья фаза шла параллельно с кампанией по иммунизации. Данных по побочным реакциям нет, что вызывает большие дискуссии и споры среди медицинской общественности России", - отметила она.

В стране уже привито более 500 тысяч человек. На фоне вакцинации тем не менее не уменьшается количество смертельных исходов от коронавируса, не снижается и количество тяжелых больных. Хотя заболевших на две–три сотни стало меньше. Однако угроза существует, и рост заболеваемости может снова рвануть вверх. Поэтому вопрос об усилении информационной кампании по вакцинации по–прежнему актуален.

Сейчас в республике болеет почти 16 тысяч человек, 1200 - в тяжелом состоянии, в четверг 13 человек умерли. Вообще перенесли коронавирусную инфекцию более 160 тысяч человек. В мире почти 196 миллионов перенесли COVID, умерли четыре с лишним миллиона.

И, конечно, нельзя не упомянуть о тех, кто борется с болезнью на передовой, - медиках. Их по–прежнему кормят волонтеры, с 1 июля они развезли более четырех тысяч порций. Хотя в МЧС заявляют, что это они привозят медикам в красных зонах горячее питание... А лучше пусть привозят вместе.