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Акылбек Жапаров: Все, что говорит Акаев в мой адрес, ложь и клевета

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- Бакыт Басарбек
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Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров ответил бывшему президенту страны Аскару Акаеву на своей странице в Facebook. Последний, напомним, заявил, что именно Акылбек Жапаров в свое время расхваливал компанию "Камеко".

"Господин Акаев, бывший президент, с того буквально дня, когда была создана Госкомиссия по Кумтору, раздает пространные интервью СМИ. Г-н Акаев в отчаянных попытках обелить себя совершенно забыл, что именно он, а не кто иной, стоял у истоков коррупционной и преступной сделки по Кумтору. Но совершенно очевидно, что г-н Акаев путается в фактах и цифрах. Он, в частности, везде и всюду, утверждает, что Акылбек Жапаров есть виновник всех несчастий по Кумтору, что Акылбек Жапаров специально ездил в Торонто договариваться с канадцами.

В этой связи вынужден официально заявить, что я, Акылбек Жапаров, не принимал ни одного решения, не подписывал ни одного соглашения по Кумтору. Я, Акылбек Жапаров, ни лично, ни в составе какой-либо группы, делегации, комиссии в Торонто по вопросу Кумтора не ездил. Все, что говорит Акаев в мой адрес, ложь и клевета. А правда в том, что именно он, именно Аскар Акаев в свое время заставил руководителей госорганов подписать абсолютно невыгодное, абсолютно кабальное соглашение с компанией "Камеко", именно по его поручению в последующем месторождение было передано практически под полный контроль "Центерры". А в Торонто, скажу к слову, ездил его сын Айдар Акаев и факты "взаимовыгодного сотрудничества" последнего с канадцами установлены и доказаны следствием.

В настоящее время, как известно, идет следствие по Кумтору. Предстоит суд, который расставит все точки над i", - заявил Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/404430
Теги:
Акылбек Жапаров, Аскар Акаев, Кумтор, Кыргызстан
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