Украина ужесточила правила въезда в страну из России

Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из России и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы. Об этом сообщает РИА новости.

По информации главы минздрава Виктора Ляшко, Украина также возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну непривитых граждан. По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда в страну должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а украинцы - получить хотя бы одну прививку.

"Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. А также, в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа", - сказал министр.

При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне COVID-19, которая может начаться осенью, но полной готовности к вакцинации еще нет.

Киев продлил до 31 августа карантин из-за коронавируса, однако ослабил несколько ограничений. На Украине действует модель "адаптивного карантина", предусматривающего установление ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас вся страна находится в "зеленой" зоне.