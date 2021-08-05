Въезд в Россию только по приложению "Путешествуй без COVID-19"

Вчера, 4 августа 2021 года, состоялся видеомост Москва-Бишкек-Ереван-Минск- Нур-Султан по вопросам вступивших в силу изменений, связанных с приложением "Путешествуй без COVID" с участием представителей Евразийского банка развития (разработчика приложения) и стран участниц ЕАЭС. Кыргызскую Республику представлял заместитель министра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев.

Граждане нашей страны могут вылетать рейсами из Кыргызстана в Россию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России. В соответствии с нововведениями, подтверждение отрицательного ПЦР-теста осуществляется с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID".

Заместитель министра Бакыт Джангазиев отметил, что в целях обеспечения граждан Кыргызстана возможности осуществлять беспрепятственное межгосударственное передвижение с 1 апреля наша страна присоединилась к приложению "Путешествую без COVID". В настоящее время подключены 9 лабораторий (3 государственные и 6 коммерческих сетевых лабораторий) со 160 пунктами забора анализов для ПЦР-тестирования по стране. В каждом районе есть пункты забора, которые могут выдать результаты через мобильное приложение.

По словам Джангазиев, число желающих получить тест через приложение увеличивается. Так, если в апреле в среднем запрашивали 800 тестов в день для приложения, то сейчас порядка 2-2,5 тысячи. В связи с чем, можно констатировать, что объем обмена данными по приложению "Путешествуй без COVID" растет и соответственно количество граждан, выезжающих за границу. Также, заместитель министра отметил, что трансграничная передача персональных данных отсутствует, а вся информация хранится на серверах той страны, где был взят тест.

К приложению "Путешествую без COVID" подключены все страны – члены ЕАЭС, а также Узбекистан и Таджикистан.