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Как автолюбитель я поддерживаю снижение штрафов за незначительные нарушения

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- Бакыт Басарбек
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"Как гражданин Кыргызстана и автолюбитель я поддерживаю закон, которым снижаются штрафы на незначительные нарушения. Так как большие суммы штрафов действительно ложились тяжелым бременем на граждан". Об этом заявил политолог Бакытбек Жумагулов, комментируя принятый в Кыргызстане закон "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях".

По словам эксперта, этот вопрос очень актуален в нынешних условиях пандемии коронавируса, когда снижена экономическая деятельность и когда идёт повышение цен на продукты питания и бензин.

- Это было верное решение для поддержки автомобилистов. К примеру, если взять таксистов, за такие незначительные нарушения как переезд стоп-линии, остановка в неположенном месте или случайный заезд на двойную полосу при обгоне или маневре таксисты были вынуждены отдавать свой ежедневный заработок, чтобы оплатить штрафы, которые по сути совершались по случайности, – сказал Жумагулов VB.KG.

При этом, как отметил эксперт, штрафы за такие нарушения Правил дорожного движения как вождение в нетрезвом виде, превышение скорости на максимальные пределы должны оставаться такими же высокими.


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URL: https://www.vb.kg/404441
Теги:
ДТП, законопроект, нарушения, штраф, Кыргызстан
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