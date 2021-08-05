Как автолюбитель я поддерживаю снижение штрафов за незначительные нарушения

"Как гражданин Кыргызстана и автолюбитель я поддерживаю закон, которым снижаются штрафы на незначительные нарушения. Так как большие суммы штрафов действительно ложились тяжелым бременем на граждан". Об этом заявил политолог Бакытбек Жумагулов, комментируя принятый в Кыргызстане закон "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях".

По словам эксперта, этот вопрос очень актуален в нынешних условиях пандемии коронавируса, когда снижена экономическая деятельность и когда идёт повышение цен на продукты питания и бензин.

- Это было верное решение для поддержки автомобилистов. К примеру, если взять таксистов, за такие незначительные нарушения как переезд стоп-линии, остановка в неположенном месте или случайный заезд на двойную полосу при обгоне или маневре таксисты были вынуждены отдавать свой ежедневный заработок, чтобы оплатить штрафы, которые по сути совершались по случайности, – сказал Жумагулов VB.KG.

При этом, как отметил эксперт, штрафы за такие нарушения Правил дорожного движения как вождение в нетрезвом виде, превышение скорости на максимальные пределы должны оставаться такими же высокими.