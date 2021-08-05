С 30-м центром ФОМС заключил договор на оказание услуг гемодиализа

Чуйским территориальным управлением Фонда обязательного медицинского страхования заключен договор с центром гемодиализа ОсОО "Твоя клиника", открытым в Кара-Балте.

ОсОО "Твоя клиника" проводит услуги гемодиализа пациентам с хронической почечной недостаточностью в пятой стадии.

Как сообщили в пресс-службе Фонда ОМС, сегодня 33 медицинских учреждения, из них 29 частных медцентров и четыре отделения "искусственная почка" государственных больниц, заключили договор с территориальными управлениями Фонда ОМС и оказывают бюджетный программный гемодиализ. За каждый оказанный гемодиализный сеанс пациенту ФОМС оплачивает организации 4 тысячи 700 сомов. ОсОО "Твоя клиника" стало 30 частным центром в стране, оказывающим услуги таким больным. Благодаря такому успешному государственно-частному партнерству они получили право на оказание им высокотехнологичных услуг. Немногие их них могли платить по пять тысяч сомов за каждый сеанс. А таких сеансов необходимо проводить три раза в неделю.

Причем, больные, получающие услуги бюджетного программного гемодиализа, имеют право на свободный выбор организации здравоохранения, где проводится эта процедура, независимо от формы собственности и ее территориального расположения.

Организации здравоохранения, независимо от формы собственности оказывают услуги гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью пятой стадии без взимания сооплаты.

В Кыргызстане 1 тысяча 753 пациента с хронической почечной недостаточностью 5-й стадии получают гемодиализ за счет бюджета. По данным пресс-службы Фонда ОМС,

с начала года фонд оплатил почти 525 миллионов сомов организациям здравоохранения за оказанные гемодиализные услуги.

Кстати, если нарушены ваши права при получении медицинских услуг, звоните по телефону 113 "горячая линия" Фонда ОМС.