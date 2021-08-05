В инфекционной больнице установлен томограф за 34 млн сомов

Республиканской клинической инфекционной больнице в Бишкеке передан компьютерный томограф Optima в комплекте с источником бесперебойного питания. Стоимость французского оборудования составляет более 34 миллионов сомов.

Церемония передачи дорогостоящего оборудования прошла с участием министра здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева и координатора проекта ПРООН/Глобального фонда по контролю за ВИЧ и туберкулезом Инги Бабичевой. Компьютерный томограф был приобретен на сэкономленные в 2020 году средства этого проекта.

"С эпидемией COVID-19 компьютерная томография становится важным и нужным оборудованием для системы здравоохранения. Поэтому ПРООН полностью и незамедлительно поддержала запрос правительства КР и странового координационного комитета на приобретение КТ. Мы твердо верим в то, что каждая жизнь имеет значение, и это событие еще раз свидетельствует о нашем постоянном и плодотворном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и социального развития КР", - отметила Инга Бабичева.

Согласно предварительным договоренностям, в настоящий момент КТ будет предоставлять бесплатные услуги пациентам, проходящим стационарное лечение в РКИБ, а также пациентам с ТБ, в том числе детям, людям, живущим с ВИЧ, болеющим коронавирусной инфекцией.

"С момента распространения COVID-19 мы ощутили необходимость в современных технологиях для ранней диагностики и дальнейшего лечения больных с коронавирусной инфекцией. И мы благодарны нашим партнерам по развитию за покупку такого дорогостоящего оборудования, благодаря которому в разы улучшится диагностика и лечение COVID-19", - отметил министр Алымкадыр Бейшеналиев.

"Диагностическая пара - ПЦР и КТ легких при коронавирусе минимизирует риски диагностической ошибки. По сравнению с обычным рентгеном это более информативный метод, так как рентген не всегда показывает признаки 1 и 2 стадии вирусной пневмонии, при которой может быть даже 30 процентов поражение легких. Также затруднительна дифференциальная диагностика вирусной и бактериальной пневмонии. Золотым стандартом диагностики вирусных пневмоний сегодня считается компьютерная томография легких. С помощью КТ мы сможем улучшить качество оказания медицинской помощи нашим пациентам, которые проходят лечение в нашем стационаре", - сказал Гулжигит Аалиев, главный врач РКИБ.