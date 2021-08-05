В Москве осужден мигрант, напугавший вместе с друзьями пассажиров метро

Реальный срок получил блогер из Таджикистана Кароматулло Джаборов за нашумевший "коронавирусный" пранк в московском метро. Двое его друзей – участников розыгрыша, один из которых, по некоторым данным, уроженец Кыргызстана, отделались условным наказанием.

Эта история произошла феврале 2020 года, в самом начале пандемии. Находясь в вагоне метро, один из этой троицы демонстративно упал на пол и начал биться в конвульсиях, изображая приступ. Джаборов вместе с приятелем, наклонившись ним, начинали кричать, что у упавшего коронавирус. И призывали всех немедленно покинуть вагон, снимая при этом все происходящее на видео. В вагоне начиналась паника, пассажиры бросились к выходу.

Это видео Джаборов разместил на своем канале. Следом в Twittеr московского метро появилось следующее сообщение: "Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в #мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов".

И вскоре после инцидента пранкеров задержали. Дознание избрало Джаборову меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в тот же день выяснилось, что он не проживет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и дознаватель ходатайствовал о его аресте. По статье УК РФ о "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору" пранкерам грозило до 7 лет лишения свободы. Защита настаивала на незначительности инцидента. В итоге, как сообщают СМИ, Пресненский суд Москвы приговорил Джаборова как организатора розыгрыша к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Его друзья получили по два года условно.

Впрочем, адвокат Джаборова сообщил, что его подзащитный может выйти на свободу уже через три недели с учетом времени, проведенного в СИЗО. Под арестом он провел полтора года. "Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Мы не будем этого делать", - сообщил адвокат.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко по данному поводу заявил: "Срок - это нюансы, самое главное, что мы вопреки нашим традициям довели это дело до конца. Действительно, не надо беспредельничать. Я понимаю, для кого-то это потеха, но я представляю состояние людей, которые ехали в этом вагоне, и чего этот розыгрыш стоил для их здоровья: наверняка в этом вагоне не ехали спецназовцы... Эти шутки надо прекращать".

Про Кароматулло Джаборова известно, что он работал в Москве барменом. Здесь у него родился ребенок, российское гражданство он не оформлял. На суде Джаборов признал, что шутка вышла крайне неудачной. "Я искренне раскаиваюсь в том, что мы совершили", - сказал он, хотя и утверждал, что этот розыгрыш был не "ради хайпа", а якобы чтобы привлечь внимание людей к проблеме коронавируса.