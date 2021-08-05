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700 волонтеров Красного Полумесяца КР борются с COVID

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- Нина Ничипорова
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Во всех регионах Кыргызстана для профилактики и борьбы с распространением COVID-19 привлекли более 700 волонтеров Красного Полумесяца.

Оказываемая ими поддержка имеет стратегическое значение, так как позволяет объединить усилия организованного и обученного волонтерского движения с работниками Минздравсоцразвития для проведения мероприятий по борьбе с COVID-19, предусмотренных Национальной инициативой "Кыргызстан – зеленая зона".

"Выражаю благодарность Красному Полумесяцу за оказанную поддержку в этот сложный для страны период и подготовку более 700 волонтеров по всей республике. Данная поддержка очень актуальна, поскольку именно сейчас реализуются кампания по вакцинации населения и Национальная инициатива "Кыргызстан – зеленая зона". Ведь только благодаря усилиям всего общества можно перевести все территории страны в статус безопасной "зелёной" зоны. Подготовленные и обученные волонтеры, безусловно, внесут свой большой вклад в общую победу над болезнью" - отметил заместитель министра здравсоцразвития Бакыт Джангазиев.

Красный Полумесяц является давним стратегическим партнером Миндравсоцразвития в реализации важных для республики проектов в области здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/404448
Теги:
Красный Полумесяц, Кыргызстан, коронавирус
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