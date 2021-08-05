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Японский художник Tanaka Tatsuya взглянул на Олимпиаду с грустной иронией

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- Анастасия Карелина
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Японский художник Tanaka Tatsuya создал серию миниатюр, посвященных олимпийским играм в Токио. Неотъемлемой частью работ мастера стала медицинская маска - незаменимый атрибут жизни в период эпидемии короновируса не только простых людей, но и спортсменов. Об этом пишет информационно-развлекательный сайт FB.ru.

Будучи театральным режиссером, художником и фотографом, Tanaka Tatsuya в 2011 году начал вести так называемый "Миниатюрный Календарь", в котором изображал сценки из повседневной жизни в собственной оригинальной манере.

Олимпийские игры в Токио просто не могли не отразиться на творчестве японского мастера. В 2020-м Олимпиаду отменили. В 2021-м тоже не было стопроцентной уверенности в том, что в последний момент Игры вновь не перенесут. Но Олимпиада все-таки открылась и продолжается.

В честь столь важного для Страны восходящего солнца события японский художник с помощью масок и фигурок создал миниатюры в духе девиза Международного олимпийского комитета: "Быстрее, выше, сильнее - вместе!". Благодаря Всемирной Сети и телевидению миллионы людей по всему миру наблюдают за тем, как соревнуются спортсмены. Сами состязания, увы, проходят без зрителей на трибунах. Японский художник тонко подчеркнул необычность нынешних Игр.

На одной миниатюре медицинская маска превращается в бассейн, тут же стоят крохотные фигурки пловцов, собирающихся нырнуть в воду.

На другой – бегуны готовятся к старту. Беговой дорожкой стадиона им вновь служит медицинская маска.

А как вам идея превратить медицинскую маску в сетку для игры в волейбол?

А еще можно прыгать через нее в высоту!

Фантазия Tanaka Tatsuya, кажется, безгранична. И вот вам еще пара сюжетов на тему лета. И тут тоже не обошлось без медицинских масок!


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URL: https://www.vb.kg/404450
Теги:
Олимпийские игры, Япония, художник
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