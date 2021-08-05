В ЕАЭС создадут единую научно-образовательную сеть

Евразийская экономическая комиссия сформирует рабочую группу, которая займется созданием единой научно-образовательной сети ЕАЭС. Об этом на брифинге в Москве сообщила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

По ее словам, такое решение принято на совещании с участием представителей стран – членов Евразийского экономического союза. От ЕЭК курировать эту работу будет министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев.

Предложение о создании единой научно-образовательной сети внесла российская сторона. Представители всех остальных государств Союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана - его поддержали.

"Это принципиально новый шаг в интеграции в ЕАЭС. Реализация инициативы позволит сформировать единую в Союзе цифровую среду взаимодействия исследователей, преподавателей и студентов, поможет обеспечить доступ к научной инфраструктуре коллективного пользования и достижениям современной науки", - отметила Ия Малкина.

Она также напомнила, что меры по развитию научно-технического сотрудничества стран Союза и расширению практики сетевого взаимодействия вузов заложены в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Кыргызстан сегодня активно участвует в развитии движения сетевых университетов. Так, в СУ СНГ республика представлена, в том числе, Кыргызским Национальным Университетом имени Жусупа Баласагына, Кыргызско-Российским Славянским университетом. Эти же два вуза, а также Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова, Кыргызский национальный аграрный университет имени К.Скрябина, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова, Бишкекский гуманитарный университет имени К. Карасаева, Ошский государственный университет, Ошский технологический университет имени М. Адышева входят в сетевой университет ШОС. Идея его создания принадлежит Владимиру Путину, который озвучил ее в ходе заседания Совета глав государств ШОС 16 августа 2007 года в Бишкеке.