Прекращены полномочия отдельных судей местных судов (фамилии)

Советом судей КР на имя президента Садыра Жапарова внесены предложения об освобождении от должностей отдельных судей местных судов в связи с истечением срока их полномочий, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В соответствии с нормами Конституции и законов, главой государства подписан указ, согласно которому прекращены полномочия судей Административного суда Ошской области и Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области, и они освобождены от должности судей местного суда Кыргызской Республики:

Абдыкадырова Зарина Омаровна; Шаршеев Эрмек Муслимович.

Указ вступает в силу со дня подписания.