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Прекращены полномочия отдельных судей местных судов (фамилии)

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- Александра Василькова
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Советом судей КР на имя президента Садыра Жапарова внесены предложения об освобождении от должностей отдельных судей местных судов в связи с истечением срока их полномочий, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В соответствии с нормами Конституции и законов, главой государства подписан указ, согласно которому прекращены полномочия судей Административного суда Ошской области и Ак-Суйского районного суда Иссык-Кульской области, и они освобождены от должности судей местного суда Кыргызской Республики:

  1. Абдыкадырова Зарина Омаровна;
  2. Шаршеев Эрмек Муслимович.

Указ вступает в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/404452
Теги:
президент, суд, судья, Кыргызстан, Совет по отбору судей
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