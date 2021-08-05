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Британские ученые заявили о падении эффективности вакцин

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- Нина Ничипорова
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Группа британских ученых, которая занимается исследованием прививочной кампании против коронавирусной инфекции COVID-19, выяснила, что в скором времени могут потребоваться вакцины, нацеленные на борьбу с высокоинтенсивным дельта-штаммом, пишет Bloomberg. По их мнению, чтобы повысить уровень защиты, необходимо разрабатывать новые вакцины и прививать несовершеннолетних.

По данным ученых, третья волна коронавируса в Королевстве была вызвана дельта-штаммом как среди непривитых людей, особенно в возрасте от 12 до 24 лет, так и среди некоторых британцев, сделавших прививку. Всего исследователи взяли образцы у 98 тыс. человек.

По их оценкам, эффективность вакцин упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее. Вместе с тем уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов COVID-19 составила 59% по сравнению с 83% в предыдущем месяце.

По словам авторов исследования, разработка новых вакцин против дельта-штамма может быть оправдана в свете доказательств того, что штамм мутировал до такой степени, что антитела, вырабатываемые после ввода пациентам уже существующих вакцин, становятся менее эффективными.

Вместе с тем ученые считают, что нынешние вакцины по-прежнему обеспечивают относительно высокую степень защиты. По их подсчетам, полностью привитые в три раза реже заражались дельта-штаммом, чем те, кто, не сделал прививку, а также у них намного реже проявлялись симптомы COVID-19.

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Эти данные, как считают ученые, говорят о необходимости вакцинации несовершеннолетних. По их мнению, если прививки начнут делать молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет, то это позволит существенно снизить показатели передачи вируса осенью, когда возрастет "уровень социального смешения".

Эксперты пришли к выводу, что защита, которую сейчас обеспечивают вакцины от коронавируса, с большой долей вероятности будет ослабевать со временем, что в дальнейшем потребует ревакцинации населения.

Авторы доклада отметили, что пока что не знают, как часто нужно будет повторно прививаться от коронавируса. По их словам, британские вирусологи и эпидемиологи сообщили, что вакцина, скорее всего, даже по прошествии времени будет хорошо защищать граждан от тяжелых форм COVID-19. Снизится именно эффективность против заражений и легкого течения болезни, пояснили они.


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URL: https://www.vb.kg/404455
Теги:
вакцина, несовершеннолетние, медицина, коронавирус, пандемия
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