Минобраз назвал условия для возобновления офлайн-обучения

В Кыргызстане должно быть соблюдено два условия, необходимые для открытия школ в офлайн режиме. Об этом на расширенной пресс-конференции сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

"Во-первых, вакцинация работников организаций образования всех уровней. По нашим данным, прививку получили уже более 60 процентов педагогов. Министр здравоохранения обозначил нужный процент вакцинированных - 70 процентов. Это педагоги, которым врачи сказали, что нет противопоказания. Но есть около 30 процентов, у которых есть противопоказания по состоянию здоровья. Здоровье педагогов на первом месте. Если 70 процентов сотрудников определенной школы получили вакцину и созданы хотя бы минимальные санитарно-гигиенические условия. Это и есть главные условия чтобы школа начала работать в офлайн-режиме",- сообщила Джусупбекова.

Второе условие - это эпидемиологическая ситуация в районах, где расположены организации образования.

"Принимать решение будет местный штаб. Мы обратимся в республиканский штаб с просьбой, чтобы на местах это сделали как минимум за две недели до учебного года, чтобы и родители, и учителя, и дети успели подготовиться. В такое нестабильное время мы пошли на встречу родителям и отменили ношение обязательной формы. Достаточно лишь классического варианта: светлый верх - темный низ", - отметила замминистра.

По словам Надиры Джусупбековой система образования не может долго находиться на онлайн обучении, а дальше будут серьезные потери в образовании.

"Мы работаем с Минздравом. Большая часть населения переболела и вакцинировалась. Дети в легкой форме проходят заболевание. Так что будем стараться переходить на офлайн-режим", - добавила она.

Министр образования Болотбек Купешев добавил, что возможно режим обучения уже будет оглашен 19-20 августа на августовской конференции педагогов.

"Это связано не с нами, насколько нам позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Если цифры заболеваемости будут высокие, то необходимо будет согласовывать все действия с Республиканским Штабом и Минздравом", - отметил министр.