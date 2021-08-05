Погода
$ 84.41 - 84.77
€ 99.77 - 101.10

Задержаны организаторы группировки, зарабатывавшей на "Вебкам-студиях"

336  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресечена деятельность преступной группировки, организовавшей на территории Бишкека 15 "Вебкам-студий", и получавшей крупные доходы от их работы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Организовали преступную деятельность граждане Кыргызской Республики и стран СНГ. К работе по предоставлению интим-услуг посредством интернет-пространства они склоняли молодых девушек, предлагая им высокий заработок.

Еженедельные теневые доходы одной только студии достигали 90-100 тысяч долларов США. И лишь 5-10 процентов из этой суммы предназначалось для оплаты услуг работниц данной индустрии.

3 августа 2021 года в рамках оперативно-следственных мероприятий, при распределении еженедельной заработной платы были задержаны основные организаторы данной преступной группировки. В ходе обысков, проведенных по месту жительства данных лиц и арендованных под студии квартир, были изъяты денежные средства в сумме 27 тысяч долларов США. Деньги предназначались для оплаты услуг персоналу, а также компьютерного оборудования и прочего.

Следствием установлено, что преступные доходы организаторами были легализованы в виде объектов недвижимости и других материальных ценностей.

В рамках досудебного производства в порядке статьи 98 (Основания задержания) УПК КР по подозрению в легализации преступных доходов в ИВС ГКНБ водворен основной организатор преступления некий "П.И".

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и документированию противоправной деятельности и других лиц, причастных к данной преступной деятельности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404463
Теги:
ГКНБ, задержание, преступление, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  