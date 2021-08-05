Задержаны организаторы группировки, зарабатывавшей на "Вебкам-студиях"

Пресечена деятельность преступной группировки, организовавшей на территории Бишкека 15 "Вебкам-студий", и получавшей крупные доходы от их работы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

Организовали преступную деятельность граждане Кыргызской Республики и стран СНГ. К работе по предоставлению интим-услуг посредством интернет-пространства они склоняли молодых девушек, предлагая им высокий заработок.

Еженедельные теневые доходы одной только студии достигали 90-100 тысяч долларов США. И лишь 5-10 процентов из этой суммы предназначалось для оплаты услуг работниц данной индустрии.

3 августа 2021 года в рамках оперативно-следственных мероприятий, при распределении еженедельной заработной платы были задержаны основные организаторы данной преступной группировки. В ходе обысков, проведенных по месту жительства данных лиц и арендованных под студии квартир, были изъяты денежные средства в сумме 27 тысяч долларов США. Деньги предназначались для оплаты услуг персоналу, а также компьютерного оборудования и прочего.

Следствием установлено, что преступные доходы организаторами были легализованы в виде объектов недвижимости и других материальных ценностей.

В рамках досудебного производства в порядке статьи 98 (Основания задержания) УПК КР по подозрению в легализации преступных доходов в ИВС ГКНБ водворен основной организатор преступления некий "П.И".

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и документированию противоправной деятельности и других лиц, причастных к данной преступной деятельности.