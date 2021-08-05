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МЧС: 9244 жилых домов и 7871 га сельхоз угодий защищены от стихийных бедст

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- Айжан Мамбеталиева
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В целях защиты населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения от стихийных бедствий, министерством чрезвычайных ситуаций ежегодно проводятся предупредительные работы по двум направлениям.

По первому направлению строительства защитных сооружений, берегоукрепительных и других работ подготовлен план-прогноз, где включено проведение работ на 37 объектах. По состоянию на август проведены работы на 30 объектах, завершены и введены в эксплуатацию 13 объектов. В результате сооружено защитные дамбы - 4664 пм (погонных метров) и железобетонный порог-78 метров. Защищено 3469 домов и дворов, 5016 га с/угодий.

По второму направлению в целях качественной подготовки и проведения мероприятий по защите населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения от паводковых вод, селевых потоков, проводится специальные превентивные и ликвидационные мероприятия (далее СПЛМ). Согласно Плана – прогноза на 2021 год, по республике предусмотрено проведение работ на 304 объекте. За 7 месяцев 2021 года всего по республике проводились работы на 186 объектах, из них на 147 объектов работы завершены, продолжаются работы на 19-х объектах. В результате завершенных работ защищены: жилых домов и дворов– 5775, с/угодий- 2855 га, 8 школ, 3 детских садов, 4 ФАП, 4 мечеть, 1 дача, 1 фабрика, 1 административной здании, а также сооружено защитные дамбы - 4664 пм (погонных метров) и железобетонный порог-78 метров.

Всего по республике запланировано проведение работ на 341 объектах, за 7 месяцев по республике проводились работы на 216 объектах, из них на 160 уже завершены. В результате проведенных работ защищены: жилые дома и дворы – 9244, с/угодий – 7871 га, 8 школ, 3 детских садов, 4 ФАП, 4 мечеть, 1 стадион, 8 внутрихозяйственный дорог, 1 дача, 1 фабрика и 1 административный здании, а также сооружено защитные дамбы - 4664 пм (погонных метров) и железобетонный порог-78 метров.


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URL: https://www.vb.kg/404471
Теги:
МЧС
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