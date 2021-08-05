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Хабиб Нурмагомедов: Мы вернемся с турниром в следующем году

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- Айжан Мамбеталиева
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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с Садыром Жапаровым. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с президентом.

"Приятно было познакомиться. Спасибо вам большое за помощь и поддержку в организации турнира Eagle FC у вас в стране. Мы еще вернемся сюда с турниром в следующем году", - написал он.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов - российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC. Бывший чемпион UFC в лёгком весе.

На профессиональном уровне провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.


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URL: https://www.vb.kg/404473
Теги:
Садыр Жапаров, Хабиб Нурмагомедов
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