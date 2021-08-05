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В общекомандном медальном зачете Кыргызстан опередил Казахстан

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- Айжан Мамбеталиева
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На Олимпийских играх в Токио наши спортсмены получили две серебряные и одну бронзовую медали. В общекомандном медальном зачете наша страна сейчас занимает 62 строчку.

Первое место удерживает Китай, спортсмены из Поднебесной 33 раза занимали высшую ступень пьедестала. На втором месте США, у них 27 золотых медалей, тройку лидеров замыкает Японию, у которой 21 золотая медаль.

К слову, Узбекистан занимает 30 позицию с двумя золотыми и одной бронзовой медалями. Казахстан на 75 позиции, с шестью бронзовыми медалями.

Наши спортсмены получат за победу по 10 миллионов сомов, за серебряную медаль – 7 миллионов сомов, за бронзовую – 5 миллионов сомов.

Главному тренеру будет выплачена сумма в размере 30% от денежного вознаграждения спортсмена; старшему и личному тренерам - 25%; первому тренеру - 10%. Медицинскому персоналу будет выплачена премия в размере 10% от общего призового фонда чемпионов и призеров Олимпийских игр.

Награда в размере 250 тысяч долларов будет вручена спортсмену из Казахстана, завоевавшему золотую медаль. Серебряный призер получит вознаграждение в размере 150 тысяч долларов, а бронзовый - 75 тысяч долларов.

Российские золотые медалисты Игр в Токио заработают по 4 миллиона рублей, серебряные – по 2,5 миллиона, бронзовые – по 1,7 миллиона.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США награждает спортсменов 37,5 тысяч долларов за каждую выигранную золотую медаль, 22,5 тысячи за серебро и 15 тысяч за бронзу. Большая часть призовых денег не облагается налогом, если только валовый доход спортсменов не превышает 1 миллион долларов.


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URL: https://www.vb.kg/404474
Теги:
Олимпийские игры, Япония
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