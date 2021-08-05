Жениш Молдокматов похудел на 6 кг и прекратил голодовку

Арестованный по делу о событиях 5-6 октября прошлого года Жениш Молдокматов прекратил голодовку. Об этом сообщает пресс-служба Института омбудсмена.

Отмечается, что по рекомендации аппарата омбудсмена (акыйкатчы) Женишу Молдокматову проведен медицинский осмотр в Национальном центре кардиологии и терапии. Осмотр врачей показал, что за время акции голодовки Жениш Молдокматов сбросил 6 килограмм веса, ухудшилось его состояние здоровья, врачи констатировали болезнь сердца.

С учетом рекомендацийй врачей, а также по настоятельной просьбе руководителя аппарата омбудсмена КР А.Азарбекова, своих соратников, членов Демократической партии Туран а также других политиков Жениш Молдокматов прекратил голодовку.

Напомним, Модлдокматов объявил голодовку 27 июля, не согласившись с предъявленными обвинениями в захвате зданий и массовых беспорядках.