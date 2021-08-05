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В Якутии домашний кот дал отпор медведю (видео)

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В интернете набирает популярность видео с котом Васей, который героически защитил хозяев от незваного гостя - медведя.

В Якутии черный домашний кот по кличке Вася дал отпор дикому медведю и прогнал зверя от лагеря, который разбили его хозяева. Видео противостояния животных распространилось в интернете.

На кадрах видно, что бурый медведь пришел к месту отдыха компании. Вероятно, хищника привлек запах готовящейся на костре еды. Однако зверю не удалось добраться ни до пищи, ни до отдыхающих - на его пути встал кот Вася.

Медведь несколько раз замахнулся лапой на противника и угрожающе вставал на задние лапы, однако в итоге решил не вступать в схватку с храбрым котом и ушел обратно в лес. Хозяин же восхитился питомцем и пообещал ему отдать "самый большой кусок мяса".

Вася, зашипев и выгнув спину, не подпустил хищника к людям. Даже когда медведь начал угрожающе протягивать к нему лапы, кот не сдвинулся с места.


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URL: https://www.vb.kg/404479
Теги:
Россия, животные
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