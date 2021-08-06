На ПЦР теперь можно записаться дистанционно

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития (ДПЗиГСЭН) сообщает, что с целью создания условий для лиц желающих сдать анализы на ПЦР-исследование COVID-19, с 06 августа 2021г. в Департаменте организован колл-центр, где проводится предварительная дистанционная запись по номеру 0701 55-88-01.

При планировании сдачи анализов граждане могут заблаговременно записаться на определённый день и время и к этому времени подойти в ДПЗиГСЭН по адресу ул. М.Фрунзе 535. Стоимость ПЦР-тестирования 788 сом.

Дистанционная запись осуществляется ежедневно с 8-30 до 17-30 часов.

Кроме того, организованы следующие пункты приема образцов:

- По Чуйской области организованы 3 заборных пункта:

1) Сокулукский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по адресу с.Сокулук ул.Ленина 112. (график работы с 9-00 до 13-00 часов, телефон для связи 0500 22-04-92, выдача результатов на следующий день с 11-00 до 13-00);

2) Аламудунский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по адресу м-н Городок Энергетиков, ул.Зеленная 3а. (график работы с 9-00 до 13-00 часов, телефон для связи 0700 71-77-02 выдача результатов на следующий день с 11-00 до 13-00);

3) Ысык-Атинский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора по адресу м-н г.Кант, ул.Ленина 43 (график работы с 9-00 до 13-00 часов, телефон для связи 0709 05-95-00 выдача результатов на следующий день с 11-00 до 13-00).

- По Иссык-Кульской области организован пункт забора в здании Медпункта с.Бостери по адресу ул.Мамытова 80 (ориентир Айыл Окмоту, Мечеть). График работы с 8-00 до 18-00 часов: забор образцов с 8-00 до 15-00, выдача результатов с 15-00 до 18-00. Результаты выдаются на следующий день после сдачи. Телефоны для связи 0701 55-88-02; 0701 55-88-03.

А так же, граждане могут получить консультацию по вопросам сдачи анализов на ПЦР-исследование по номерам телефонов 0312 32-30-12 (с 8-30 до 17-30) и 0701 55-88-06 (с 8-30 до 20-00 часов).