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Хиппохай на Иссык–Куле

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- Владимир Пирогов
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В такую жару, как этим летом, Бишкек становится почти пустынным. Все, кто может и не может, устремляются совершить апгрейд души и тела путем пребывания на Иссык–Куле, коричневея на солнце от витамина D (рахит уж точно не грозит) и вымывая в целительной воде озера весь бардак из головы урбанизированного жителя.

И вот заправлены в смартфон карты GPS - замечательный современный проводник! Я еду на Иссык–Куль. Много раз слышал про место под названием Хиппохай, но никогда там не был. А сейчас решил поехать именно туда. Необыкновенное время - необычные желания.

Еду северным берегом. Благополучно преодолеваю милицейские кордоны и камеры фиксации нарушений ПДД на треногах (сбился со счета), ближе к Караколу их не стало. Потом через Каракол по новенькой центральной дороге до поворота на Джети–Огуз. И вот развилка - одна дорога ведет на вышеупомянутый курорт, другая на село Липенка - туда мне и надо.

Проезжаю мимо российской военной базы, и проселочная дорога упирается в оранжевые воротца. Вот я и на месте, в самом начале этнокемпинга Hippohae. Это латинское слово переводится как "облепиха". И действительно, чего–чего, а веток с гроздьями рыжих ягод тут навалом. Все заросло этим чудесным кустарником.

Из сооружений для проживания людей только палатки да изюминка Хиппохая - индейские типи. Есть летняя площадка для чайных церемоний и занятий йогой.

Если вы не приемлете бессмысленной суеты пансионатов и перегруженного берега, где яблоку негде упасть, вам сюда. Народ приезжает за эмоциональной разгрузкой, за тишиной. И этого тут много. Пища подается вегетарианская, так что и в этом смысле перезагрузка.

В облепиховом раю все становятся дружелюбными, общительными, но без навязчивости. Пик общения вечером у костра, когда под щелканье горящих деревяшек можно приобщиться к музыке, исполняемой на экзотических инструментах - диджериду, африканских джембе, бубнах и других.

Когда в Бишкеке царила убийственная жара за сорок градусов, я в Хиппохае спал в палатке под двумя одеялами, это было очень круто. А днем ни облачка, вода в озере прогревается настолько, что ее не ощущаешь, пока не заплывешь на глубину. Дети вообще не вылазят из воды, пока не посинеют.

Завораживает не только обилие реликтовой облепихи, которая практически исчезла с побережья, но и даже песок. Он здесь чистый, мелкий, с вкраплениями пустых ракушек, чего уже давно нет на многолюдных пляжах. Длинный неглубокий заход в озеро очень хорош для малышей, но можно найти место, где есть возможность и понырять.

Буквально за три дня я полностью перезарядился, уезжать не хотелось хоть плачь. Вот она, настоящая жизнь, в которой нет уродующей планету цивилизации, ужасов пандемии и прочего негатива, который льется на нас из всех источников информации. Главное - понять это и загрузиться чудесными ощущениями по полной.


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URL: https://www.vb.kg/404483
Теги:
Иссык-Куль
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