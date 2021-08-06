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Участковым дадут полномочия выявлять экономические преступления

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- Александра Василькова
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Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров поручил Министерству внутренних дел в месячный срок разработать проект нормативно-правового акта по наделению участковых правом выявлять нарушения в экономической сфере (лицензионной, разрешительной и других). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для наделения участковых уполномоченных милиции полномочиями в экономической сфере собираются внести изменения в целый ряд законов. Для этого была создана рабочая группа, которая "проделает определенную работу по сбору кандидатов и заинтересованных служб МВД и других государственных органов для создания межведомственной рабочей группы".

4 августа в МВД прошло первое заседание этой рабочей группы с участием представителей ГНС, на котором обсудили все насущные вопросы

расширения полномочий участковых уполномоченных.

Отмечается, что перед членами рабочей группы стоят задачи разработать правовые акты по повышению статуса участковых уполномоченных.


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URL: https://www.vb.kg/404489
Теги:
Акылбек Жапаров, МВД, Кыргызстан
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