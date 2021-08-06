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МВД напоминает, что дети имеют право на половую неприкосновенность

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- Анастасия Карелина
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Министерство внутренних дел напоминает, что охрана прав несовершеннолетних на половую неприкосновенность и нормальное половое развитие является одной из наиболее актуальных задач и приоритетным направлением уголовной политики Кыргызской Республики. А незнание закона не освобождает от ответственности.

Разговор о половых отношениях непросто начинать, как родителям, так и самому ребенку. Все понимают, что готовить детей к взрослой жизни нужно с учетом современного восприятия мира. В подростковом возрасте каждый мальчик и каждая девочка должны иметь базовые понятия о сексуальном развитии, негативных последствиях вступления в ранние половые связи, а также об уголовной ответственности, которую могут повлечь за собой необдуманные решения.

МВД Кыргызской Республики обращается к родителям с просьбой провести индивидуальные беседы с детьми о правовой стороне взрослой жизни. Эти знания помогут ребенку не допустить ошибок и избежать трагедий.

Нормы уголовного кодекса Кыргызской Республики, а именно глава 25 "Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы" и глава 26 "Преступления против духовно-нравственного здоровья личности" в полной мере раскрывают данный вопрос. Знание прав и обязанностей гарантирует их соблюдение. А вот незнание таковых приводит к необдуманным и неправомерным действиям, за которые неминуемо последует уголовная ответственность.

Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к числу наиболее тяжких преступлений. И любые действия сексуального характера с несовершеннолетним являются уголовно-наказуемыми.


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URL: https://www.vb.kg/404493
Теги:
дети, закон, уголовная ответственность, МВД
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