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Динара Кутманова: Сариев занизил штрафы для Центерры и я могу это доказать

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- Бакыт Басарбек
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Вчера суд оставил под стражей экс-премьер-министра Темира Сариева, который, по данным следствия, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб. При этом, сторонники Сариева заявляют, что он ни в чем не виноват и что дело, мол, политически мотивировано. Но так ли это на самом деле, ведь и в самом деле, все мы прекрасно помним, как в те годы значительно занизили экологический ущерб и об этом неоднократно заявляли экологи, одна из которых, ныне глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова напомнила про ее тогдашний разговор с Сариевым.

- Темир Сариев был председателем государственной комиссии по Кумтору в 2012 году. В составе этой комиссии были три группы: юридическая, экономическая и экологическая. Я была привлечена в государственную комиссию в качестве независимого эксперта, которая оценивала соблюдение экологических норм на Кумторе. Были выявлены нарушения, в частности, незаконное складирование пустых пород на ледниках Давыдов и Лысый, то есть отходов горнорудного производства, - рассказала она.

По ее словам, это нарушение статей 46 и 47 Закона "О воде" и статьи 67 Водного кодекса.

- Когда нарушается законодательство, предусматривается санкция, то есть штраф за нарушение. И правительство утверждает методику. И вот на тот момент, когда мы установили эти нарушения, естественно действовала методика, по расчётам которой определяется размер санкций, умножается масса этих пустых пород. И там есть расчётные коэффициенты. Например, есть коэффициент 4 за складирование и размещение отходов в запрещенных местах, не соответствующих экологическим нормам и требованиям. Есть коэффициент 2 - это двукратное повышение, есть коэффициент 5 - за сверхлимитное размещение. Должны были применять эти коэффициенты при расчетах, но привлеченные специалисты не стали применять эти коэффициенты. То есть занизили, стали манипулировать расчётными коэффициентами, в итоге занизив объем отходов где-то в 60 раз, – отметила Кутманова.

Эколог рассказала, что во время комиссии получились две разные суммы: одна, которую посчитали специалисты и вторая, которую посчитала привлеченный эксперт-эколог Динара Кутманова. После одного из заседаний председатель госкомиссии Темир Сариев попросил независимого эксперта остаться.

- Он сказал, то, что насчитала я – большая сумма. Я ответила, что посчитала так, как положено по закону, что есть нарушение закона и мы должны делать всё в соответствии с законом. А Темир Сариев сказал, что такую сумму "Центерра" оплатить не может и надо пересчитать так, чтобы было примерно по 10 миллионов в год. То есть если 15 лет, то порядка 150 миллионов. Я сказала: "Нет! Я буду считать так, как положено по закону" и отказалась делать то, что он просил. Мы поругались и я ушла. После этого он стал чинить мне препятствия, говорить, что я не буду выступать на заседаниях. Стал говорить, что я никакой не эксперт, чуть ли не с улицы пришла.

Когда была комиссия в 2021 году мы снова всё как положено по закону посчитали. Конечно, Темир Сариев виновен. Это мое личное мнение. Виновен в том, что он допустил нарушения методики при расчёте. То есть он способствовал занижению, вернее он принял заниженные расчёты. Потом по телевизору неоднократно показывали, где он меня обвинял в том, что это я якобы неправильно посчитала. Но он явно занижал. Причем преднамеренно, а не от непонимания. Он прекрасно понимал, что применяют не те коэффициенты и таким образом занижают размер суммы. Я как эксперт могу это показать и доказать, – заявила Динара Кутманова.

Эколог отметила, что отчете 2013 года она поставила свою подпись со всеми своими замечаниями.

- Я в этих замечаниях написала, что я не согласна. В отчете на 478 странице указано, что привлечены независимые эксперты. Там стоит моя фамилия, напротив подпись моя и рядом с подписью четко указано "с замечаниями". Мои расчеты тогда не были включены в отчет этой комиссии. Сариев тогда сказал мне, что они не будут включаться в отчет, а будут выведены в отдельное приложение. На 324 странице написано "Приложение 9". А приложение 9 просто не включили в отчет. Отчет пошел без приложения. Это был такой его хитрый ход, – заключила эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/404494
Теги:
Кумтор, Темир Сариев, экология, Кыргызстан, Динара Кутманова
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