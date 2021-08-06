Открыт колл-центр предварительной записи для сдачи ПЦР-теста

В Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора создали колл-центр, где проводится предварительная дистанционная запись для лиц, желающих сдать анализы на ПЦР-исследование COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, запись проводится по номеру телефона 0(701) 55-88-01.

При необходимости сдачи анализов граждане могут заблаговременно записаться на определенный день, время и к этому времени подойти в департамент, который находится по адресу ул. М.Фрунзе 535.

Стоимость ПЦР-тестирования 788 сомов. Дистанционная запись осуществляется ежедневно с 8:30 до 17:30.

Как уже сообщалось, в Кыргызстане в конце июня была снижена стоимость этого диагностического анализа, но это касается только государственной лаборатории департамента. В частных медицинских центрах, осуществляющих эту услугу, она осталась прежней.

Сроки выдачи результатов: в день сдачи анализов после 19:00.