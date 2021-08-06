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Президенты Кыргызстана и Туркменистана обсудили направления сотрудничества

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 августа, встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Диалог лидеров двух стран состоялся в рамках участия их в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в городе Туркменбаши в Туркменистане.

Садыр Жапаров и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического взаимодействия, импорта природного газа и электроэнергии из Туркменистана в Кыргызстан, развития туризма и другие.

Обсуждалась президентами и реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита главы Кыргызской Республики в Туркменистан.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметил итоги данного официального визита, в ходе которого проведены обстоятельные и плодотворные встречи и переговоры, а также намечены были перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

Бердымухамедов выразил уверенность в том, что Консультативный совет даст хороший импульс в вопросах развития не только двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном, но и на региональном уровне с другими братскими странами: Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. По словам главы Туркменистана, у лидеров стран региона есть возможность для обсуждения многих актуальных вопросов, как регионального характера, так и международной повестки.

Президент Садыр Жапаров подтвердил готовность кыргызской стороны принять все меры для дальнейшего укрепления и развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Глава Кыргызской Республики подчеркнул, что считает актуальным проведение Консультативного совета с учетом наличия между странами региона общих для обсуждения и совместного решения вопросов.

Глава Кыргызстана также добавил, что такие серьезные вопросы как энергетика, торговля, транспорт, транзит, а также противостояние современным вызовам требуют коллективного обмена мнениями и поиска решений.

Лидеры двух стран наметили совместные планы дальнейшего взаимодействия, и выразили готовность к углублению взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях.


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URL: https://www.vb.kg/404501
Теги:
президент, Туркменистан, Центральная Азия, Гурбангулы Бердымухамедов, Садыр Жапаров
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