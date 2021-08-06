В Джалал-Абадской области разбился автомобиль, водитель погиб

В Джалал-Абадской области разбился автомобиль "Mercedes Benz Sprinter". Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

ДТП произошло на 369 километре автодороги Бишкек-Ош водитель машины не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП на месте погиб водитель мужчина (А.А. 1990-г.р.) и две женщины получили различные травмы.

На место происшествия выехали пять спасателей, которые вытащили тело мужчины и передали сотрудникам скорой помощи. А пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.