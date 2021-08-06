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В Джалал-Абадской области разбился автомобиль, водитель погиб

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- Н Крайнова
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В Джалал-Абадской области разбился автомобиль "Mercedes Benz Sprinter". Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

ДТП произошло на 369 километре автодороги Бишкек-Ош водитель машины не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП на месте погиб водитель мужчина (А.А. 1990-г.р.) и две женщины получили различные травмы.

На место происшествия выехали пять спасателей, которые вытащили тело мужчины и передали сотрудникам скорой помощи. А пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.


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URL: https://www.vb.kg/404503
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, Кыргызстан, МЧС
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