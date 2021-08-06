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В Кыргызстане наградили премьер-министра Венгрии и депутата Германии

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- Бакыт Басарбек
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Совет Всемирной Лиги граждан и гражданских объединений в Кыргызстане вновь принял решение наградить нагрудным знаком "УЙ БУЛО" некоторых известных лиц за сохранение семейных и национальных ценностей.

Так наградная комиссия ВЛ приняла решение наградить депутата Бундестага Германии Вальдемара Гердта высшим нагрудным знаком "УЙ БУЛО" за неутомимый и самоотверженный вклад в сохранение и развитие семейных и национальных ценностей, за деятельность по законам естественного объединения народов мира на основе общечеловеческих, непреходящих и традиционных систем ценностей, за усилия по образованию Евро-Азиатской гражданской коалиции и активное участие в формировании "Всемирной духовно-культурной и социально-экономической межгражданской дорожной карты".

Также нагрудного значка удостоился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за действия, выраженные в форме вынесения на референдум вопроса по сохранению истинных, непреложных и неотъемлемых прав семьи и детей.

Напомним, с периода учреждения Высшего нагрудного знака "УЙ БУЛО" им были награждены:

1) Доктор Скотт Лайвли

2) Аяна Эркинбекова

3) Реджеп Тайип Эрдоган

4) Путин Владимир Владимирович

5) Кадыров Рамзан Ахматович

6) Дональд Трамп

7) Мирзиеев Шавкат Миромонович.


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URL: https://www.vb.kg/404504
Теги:
Германия, награда, Венгрия, Кыргызстан
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