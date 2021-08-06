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ГНС получила первую партию российского оборудования в рамках техпомощи

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- Александра Василькова
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Налоговая служба Кыргызстана получила первую партию оборудования в рамках безвозмездной технической помощи от РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что оборудование поступило в рамках соглашения между правительствами РФ и КР об оказании безвозмездной технической помощи в целях развития системы налогового администрирования КР.

В соответствии с соглашением, ГНС переданы сервера баз данных, хранения и обработки фискальных данных, аналитической системы и сервер приложений.

Также запланирована поставка в ближайшее время оборудования, необходимого для обеспечения вычислительной инфраструктуры, а также образцы контрольно-кассовых машин для проведения пилотного проекта системы администрирования ККМ.


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URL: https://www.vb.kg/404506
Теги:
ГНС, налоги, Россия, Кыргызстан
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