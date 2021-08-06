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Как отличить официального парковщика и полный список столичных парковок

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- Н Крайнова
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В Бишкеке организованы муниципальные парковки на 17 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Вы можете воспользоваться парковочными местами с 08:00 часов до 20:00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. После 20:00 оплата не требуется, однако участились факты незаконного сбора денежных средств, как раз в это время суток. Услуги парковки оплачиваются после 15 минут бесплатного пребывания. Единый тариф муниципальных парковок составляет 25 сомов", - сообщает мэрия.

Кроме того официальных парковщиков можно узнать по специальным жилетам с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" (зеленого цвета). Они должны иметь при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Муниципальные парковки доступны для горожан по улицам:

  1. отрезок улицы Киевской от бульвара Молодой Гвардии до Кулиева;
  2. отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;
  3. отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арча;
  4. отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй;
  5. отрезок улицы Безымянной от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;
  6. отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;
  7. перекрёсток улиц Суеркулова и Жукеева-Пудовкина;
  8. перекрёсток улиц Юнусалиева и Суеркулова;
  9. перекрёсток улиц Кулатова и Матросова;
  10. отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;
  11. отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской;
  12. отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула;
  13. переулок Клубный (возле рынка "Сары-Озон");
  14. отрезок улицы Курманжан-Датка от Жибек-Жолу до Славянской;
  15. улица Токтогула возле ТЦ "Мото";
  16. отрезок улицы Шопокова от Московской до Жибек-Жолу;

- отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина.

В мэрии сообщают, что граждане столкнулись с лицами, которые не выдают талон об оплате и не носят специальную одежду предприятия, значит это лжепарковщики. В этом случае советуют отказаться от оплаты за парковку и обязательно обратитесь в милицию по номеру: 102.


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URL: https://www.vb.kg/404507
Теги:
мэрия, парковка, Бишкек
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