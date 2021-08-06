Как отличить официального парковщика и полный список столичных парковок

В Бишкеке организованы муниципальные парковки на 17 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Вы можете воспользоваться парковочными местами с 08:00 часов до 20:00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. После 20:00 оплата не требуется, однако участились факты незаконного сбора денежных средств, как раз в это время суток. Услуги парковки оплачиваются после 15 минут бесплатного пребывания. Единый тариф муниципальных парковок составляет 25 сомов", - сообщает мэрия.
Кроме того официальных парковщиков можно узнать по специальным жилетам с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" (зеленого цвета). Они должны иметь при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.
Муниципальные парковки доступны для горожан по улицам:
- отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина.
В мэрии сообщают, что граждане столкнулись с лицами, которые не выдают талон об оплате и не носят специальную одежду предприятия, значит это лжепарковщики. В этом случае советуют отказаться от оплаты за парковку и обязательно обратитесь в милицию по номеру: 102.