Как отличить официального парковщика и полный список столичных парковок

В Бишкеке организованы муниципальные парковки на 17 улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Вы можете воспользоваться парковочными местами с 08:00 часов до 20:00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. После 20:00 оплата не требуется, однако участились факты незаконного сбора денежных средств, как раз в это время суток. Услуги парковки оплачиваются после 15 минут бесплатного пребывания. Единый тариф муниципальных парковок составляет 25 сомов", - сообщает мэрия.

Кроме того официальных парковщиков можно узнать по специальным жилетам с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" (зеленого цвета). Они должны иметь при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Муниципальные парковки доступны для горожан по улицам:

отрезок улицы Киевской от бульвара Молодой Гвардии до Кулиева; отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова; отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста через реку Ала-Арча; отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй; отрезок улицы Безымянной от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина; отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова; перекрёсток улиц Суеркулова и Жукеева-Пудовкина; перекрёсток улиц Юнусалиева и Суеркулова; перекрёсток улиц Кулатова и Матросова; отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева; отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской; отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула; переулок Клубный (возле рынка "Сары-Озон"); отрезок улицы Курманжан-Датка от Жибек-Жолу до Славянской; улица Токтогула возле ТЦ "Мото"; отрезок улицы Шопокова от Московской до Жибек-Жолу;

- отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина.

В мэрии сообщают, что граждане столкнулись с лицами, которые не выдают талон об оплате и не носят специальную одежду предприятия, значит это лжепарковщики. В этом случае советуют отказаться от оплаты за парковку и обязательно обратитесь в милицию по номеру: 102.