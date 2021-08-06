Хабиб Нурмагомедов впервые побывал на Иссык-Куле

Владелец организации Eagle Fighting Championship, непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов завершил свой двухдневный визит в Кыргызстан.

3 августа на ипподроме в Чолпон-Ате прошел турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38). Хабиб Нурмагомедов посетил его в качестве специального гостя.

В ходе своего визита Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Садыром Жапаровым и он поблагодарил президента страны за содействие в организации турнира на Иссык-Куле. Также в ходе пресс-конференции сообщил, что восхищен природой и экологией Иссык-Кульской области. Он рассказал, что впервые посетил Иссык-Куль и ему очень понравилось. Кроме того, Нурмагомедов указал, что, наблюдая за спортсменами из Кыргызстана, он видит рост из года в год.

Турнир EFC 38 дал новый импульс развитию спорта в Кыргызской Республике, в частности смешанных единоборств. Такие мероприятия укрепляют сотрудничество между странами, способствуют налаживанию дружеских спортивных связей и развитию туризма.

В рамках турнира EFC 38 состоялись 19 поединков.