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Марипов поручил ускорить работу по реабилитации очистных в Чолпон-Ате

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- Александра Василькова
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Председатель кабинета министров Улукбек Марипов в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с состоянием очистных сооружений сточных вод в городе Чолпон-Ата, сообщает пресс-служба кабмина.

В Иссык-Кульском районе остро стоит вопрос строительства новых очистных сооружений и замены технического оборудования. Имеющееся оборудование устарело и не соответствует положенным техническим нормам. В связи с этим, глава кабмина подчеркнул важность строительства очистных сооружений в городе, отвечающих необходимым требованиям, и подключения домов отдыха, пансионатов и различных заведений к системе канализации.

- Состояние очистных сооружений – один из серьезных вопросов, имеющихся в городе. В целях обеспечения экологической безопасности в биосферной зоне профильным государственным органам и полномочному представительству президента в области необходимо ускорить работу по проекту реабилитации очистных сооружений. Необходимо построить современную систему, – сказал Улукбек Марипов, дав ряд поручений.

Напомним, в декабре 2020 года и.о. премьер-министра Артем Новиков во время рабочей поездки в Иссык-Кульскую область также заявлял об острой необходимости строительства новых, а также сообщиал, что правительство нашло средства для реализации.


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URL: https://www.vb.kg/404509
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