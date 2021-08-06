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В России запустили портал "Образование в РФ для иностранцев"

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- Светлана Лаптева
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В России запустили портал "Образование в Российской Федерации для иностранцев". Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о возможностях образования для иностранных студентов в России.

Он сообщил, что увеличение числа квот Правительства РФ для иностранных студентов происходит не первый год, в этом году это 18 тысяч, из которых 14 тысяч распределяет Россотрудничество, но на самом деле иностранных студентов в России гораздо больше – около 270 тысяч. Квоты выделены на 175 стран мира

В этом году запущен портал "Образование в Российской Федерации для иностранцев". Сервис позволяет иностранным гражданам подать заявку на обучение в России по квоте, пройти все необходимые отборочные процедуры, реализуемые зарубежными представительствами Агентства и российскими посольствами. Пока портал работает в тестовом режиме.


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URL: https://www.vb.kg/404511
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан
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