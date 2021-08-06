В России запустили портал "Образование в РФ для иностранцев"

В России запустили портал "Образование в Российской Федерации для иностранцев". Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о возможностях образования для иностранных студентов в России.

Он сообщил, что увеличение числа квот Правительства РФ для иностранных студентов происходит не первый год, в этом году это 18 тысяч, из которых 14 тысяч распределяет Россотрудничество, но на самом деле иностранных студентов в России гораздо больше – около 270 тысяч. Квоты выделены на 175 стран мира

В этом году запущен портал "Образование в Российской Федерации для иностранцев". Сервис позволяет иностранным гражданам подать заявку на обучение в России по квоте, пройти все необходимые отборочные процедуры, реализуемые зарубежными представительствами Агентства и российскими посольствами. Пока портал работает в тестовом режиме.