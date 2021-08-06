Собянин утвердил план празднования 80-летия контрнаступления под Москвой

В российской столице утвердили план празднования 80-летия со дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал Мэр Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.

Утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. В него вошли члены Правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города, представители ветеранской общественности, а возглавил его Сергей Собянин. Организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета займется Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В рамках празднования 80-летия битвы под Москвой проведут около 130 мероприятий. Так, планируется улучшить условия жизни ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы (выплата материальной помощи, поздравление на дому и в стационарах социального обслуживания, благотворительные акции, обеспечение путевками на реабилитацию и отдых, оказание адресной помощи).

Кроме того, организуют общегородские акции, откроют памятные знаки дивизий народного ополчения и возложат венки и цветы к памятникам. Еще подготовят мероприятия, посвященные событиям битвы за Москву. Среди них - вручение памятных нагрудных знаков ветеранам, участникам обороны Москвы, образовательные и культурные проекты и тематические акции.

Москву защищали неполных 7 месяцев. 203 дня и ночи, с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Это сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. В нем участвовали более 7 миллионов человек. Ни одна столица мира не дала такого мощного отпора Гитлеру. Именно под Москвой он потерпел свое первое серьезное поражение.

Надеемся, что и Кыргызстан не останется в стороне от празднования этой великой даты. И мы также сможем рассказать по пунктам: что и когда будет происходить в Кыргызстане, как будут праздновать и поминать погибших.