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РГО объявило конкурс для художников всего мира

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- Светлана Лаптева
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Русское географическое общество (РГО) объявляет о старте Международного конкурса "Нарисуй символ (маскот) для Географического диктанта".

В конкурсе могут принять участие как граждане России, так иностранные граждане вне зависимости от места проживания. То есть дизайнеры Кыргызстана, в том числе.

В своем обращении РГО поясняют: "Мы ищем яркие и запоминающиеся изображения-талисманы - эффектных, узнаваемых графических персонажей, которые станут лицом акции в нынешнем году".

Заявки на участие принимаются до 22 августа включительно. Победителей ждут призы - сувенирная продукция с символикой РГО. Кроме того, при благоприятной эпидемиологической обстановке авторов выигравших работ пригласят на Центральную площадку проведения диктанта.

Стать соавтором официальной символики Диктанта-2021 может любой желающий вне зависимости от возраста и места жительства. Каждый участник имеет право представить не более трёх символов-маскотов.

На конкурс принимаются графические цветные изображения в формате PDF или JPG.

Символы, участвующие в конкурсе, должны соответствовать следующим требованиям:

– оригинальность и неповторимость - участники конкурса гарантируют, что именно они являются авторами присылаемых графических произведений;

– символы не должны повторять, дублировать или иным образом совпадать с маскотами других компаний и акций, в том числе не должны быть схожими до степени смешения с ранее зарегистрированными символами в качестве товарных знаков;

– символы-маскоты не должны совпадать с изображениями персонажей из известных в Российской Федерации произведений науки, литературы или искусства;

– содержание изображений маскотов не должно противоречить общественным интересам, а также принципам гуманности и морали (не должны содержать ненормативную лексику, оскорбления, признаки дискриминации, призывы к насилию, пропагандировать нездоровый образ жизни и так далее);

– символы не должны включать текстовых указаний или графических изображений слов "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этих наименований;

– изображения не должны содержать графические или текстовые указания имён или псевдонимов известного в Российской Федерации лица;

Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 22 августа 2021 года включительно. Одержать победу в конкурсе смогут до трёх человек. Имена победителей назовут не позднее 15 сентября. После оглашения результатов тем, кто окажется в числе счастливчиков, потребуется представить свои символы в формате Ai или Eps, А4, с указанием цветовой палитры логотипа в CMYK и приложенными к письму шрифтами, использованными в дизайне маскота. Подробно с Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Ранее прошел стартовал Международный конкурс "Придумай слоган для Географического диктанта - 2021". Имена победителей назовут не позднее 31 августа. Счастливчиков ждут призы - наручные часы с символикой РГО и другие подарки.

Географический диктант РГО - международная просветительская акция, которая проводится по инициативе Председателя Попечительского Совета Русского географического общества Владимира Путина с 2015 года. Этой осенью диктант состоится в седьмой раз. Участникам традиционно предложат несколько вариантов, каждый из которых будет состоять из 40 вопросов закрытого типа с возможностью выбора ответов. Задания будут разделены на две части по степени сложности. В первую часть войдут 10 вопросов, основанных на общеизвестных фактах, а во вторую - 30 более сложных вопросов, требующих логики и смекалки.


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URL: https://www.vb.kg/404513
Теги:
конкурс, Россия
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