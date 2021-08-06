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356 законов в Кыргызстане не соответствуют Конституции

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- Нина Ничипорова
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Министерство юстиции Кыргызстана проводит масштабную инвентаризации законодательства, с участием государственных органов, гражданского общества и международных доноров.

Как отметила министр юстиции Асель Чынбаева, для определения количества законов, подлежащих инвентаризации, министерством проведен анализ законодательства за тридцать лет - с 1990 по 2020 год - и определен перечень из 356 законов.

Отдельные нормы этих законов вступают в противоречие с положениями законов, принятых в последнее время. Поэтому и требуется инвентаризация законодательства, которая позволит привести эти законы в соответствие с Конституцией республики, снять существующие в них барьеры, мешающие развитию экономической деятельности субъектов предпринимательства. А также исключить коллизии и противоречия в нормативных правовых актах тех лет. Это требование времени.

В инвентаризационный перечень не вошли конституционные законы, кодексы, законы о ратификации международных договоров, в сфере государственной и муниципальной служб, законы, рассчитанные на ограниченный круг лиц и однократного применения.

Как подчеркнули в Минюсте, инвентаризация законодательства осуществляется по методологии, разработанной министерством, которая включает в себя основные принципы открытости работы над усовершенствованием действующего законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/404515
Теги:
закон, Конституция, Кыргызстан
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