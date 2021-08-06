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Земельный участок стоимостью 100 млн сомов возвращен в государству

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- Нина Ничипорова
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Прокуратурой Иссык-Кульской области в государственную собственность возвращен земельный участок стоимостью более 100 миллионов сомов.

Как сообщает Генпрокуратура, проверкой установлено, что в нарушение требований земельного законодательства сельской управой Кара-Ой Иссык-Кульского района в марте 1999 года гражданину Ш.Э. в частную собственность был предоставлен земельный участок. Площадь его 10 гектаров, расположен он вблизи пансионата "Каухар" в селе Кара-Ой.

Приобретен участок, как выяснилось, с грубыми нарушениями действующего законодательства. Для возврата объекта в государственную собственность прокуратурой были внесены исковые заявления в судебные органы, которые удовлетворены во всех судебных инстанциях.

В настоящий момент земельный участок стоимостью 101 641 000 сомов на основании акта прокурорского реагирования принят на баланс государства. Правда, не сообщается, какое наказание понесут лица, причастные к этой явно коррупционной сделке.


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URL: https://www.vb.kg/404516
Теги:
прокуратура, Кыргызстан
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