Открыт прямой рейс из Кыргызстана в Беларусь

Из Кыргызстана в Беларусь теперь можно улететь прямым рейсом. Как сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас", отечественная авиакомпании AviaTraffic 3 июля открыла новый регулярный рейс по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек.

Авиакомпания планирует осуществлять рейс 1 раз в неделю – по вторникам. Длительность полета - 5 часов.

Беларусь стала шестой страной, куда теперь стали летать наши самолеты из "Манаса". Из главного аэропорта Кыргызстана можно было до этого вылететь в пять стран прямыми и чартерными рейсами. Сегодня осуществляются прямые регулярные рейсы в Казахстан, Узбекистан, Россию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. Плюс Беларусь.