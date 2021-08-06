Погода
$ 84.60 - 84.85
€ 99.77 - 101.10

Открыт прямой рейс из Кыргызстана в Беларусь

223  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из Кыргызстана в Беларусь теперь можно улететь прямым рейсом. Как сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас", отечественная авиакомпании AviaTraffic 3 июля открыла новый регулярный рейс по маршруту Бишкек-Минск-Бишкек.

Авиакомпания планирует осуществлять рейс 1 раз в неделю – по вторникам. Длительность полета - 5 часов.

Беларусь стала шестой страной, куда теперь стали летать наши самолеты из "Манаса". Из главного аэропорта Кыргызстана можно было до этого вылететь в пять стран прямыми и чартерными рейсами. Сегодня осуществляются прямые регулярные рейсы в Казахстан, Узбекистан, Россию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турцию. Плюс Беларусь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404517
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  