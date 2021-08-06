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Глава ВОЗ заявил о "периоде реальной опасности" для человечества

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Человечество вступило в "период реальной опасности" из-за ситуации с COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подрываются", - сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение вируса "подпитывается" возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также "несправедливой вакцинацией". Он напомнил, что более 80% вакцин от коронавируса было поставлено в страны с высоким и средним уровнем доходов.

Гебрейесус также полагает, что ранее обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются: системы здравоохранения перегружены, а рост числа инфицированных создает дефицит необходимых для спасения людей средств лечения.

Днем ранее глава ВОЗ заявил о необходимости введения моратория на ревакцинацию от COVID-19 в обеспеченных странах. По его словам, в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира, однако из-за массовых закупок вакцин более богатыми странами вакцинация в мире идет непропорционально. "ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", - сказал он. Гебрейесус также уточнил, что на долю стран с низкими доходами приходится лишь 0,3% от всех прививок против коронавируса, сделанных в мире, в то время как на страны с высоким доходом - 82%.

5 августа Университет Джонса Хопкинса сообщил более чем о 200 млн заболевших коронавирусом во всем мире. По данным университета, в мире из-за COVID-19 скончались 4,2 млн человек. На сайте Всемирной организации здравоохранения также сообщается более чем о 200 млн выявленных случаях.

Источник: [urlhttps://www.rbc.ru]rbc.ru[/url]


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URL: https://www.vb.kg/404520
Теги:
ВОЗ, коронавирус
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