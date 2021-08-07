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Сразу 4 фильма будут представлять Кыргызстан на МКФ мусульманского кино

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- Анастасия Карелина
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Четыре фильма будут представлять нашу республику на XVII Казанском международном кинофестивале мусульманского кино, который пройдет в Казани с 5 по 10 сентября.

МКФ в столице Татарстана пройдет под девизом "Через диалог культур к культуре диалога". Цели фестиваля: обмен опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья, популяризация общечеловеческих духовно-нравственных и культурных ценностей, создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах.

Оргкомитет смотра объявил участников программы "Россия - Исламский мир". Всего в ней десять фильмов. Это ленты из Узбекистана, Индонезии, Казахстана, Франции, Нигерии, Ирана, Турции, Афганистана, Албании. Отобрали в эту программу и фильм "Озеро" Эмиля Атагельдиева.

Данная программа фестиваля была сформирована членом Гильдии кинокритиков России и FIPRESCI, известным киноведом Сергеем Анашкиным с учетом двух основных направлений: показ элементов традиционной культуры разных стран и демонстрация существующих современных проблем. Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" выступает партнером Казанского МКФ мусульманского кино. Одному из десяти фильмов программы будет вручен учрежденный группой специальный приз "За диалог культур в исламском мире" с денежным вознаграждением в 300 тысяч рублей.

Напомним, что фильм "Озеро" был снят студией "ОЙМО" совместно со студией "Айтыш фильм" при финансовой поддержке Департамента Кинематографии Минкульта Кыргызской Республики. В основу сценария легла древняя кыргызская легенда о душах предков, живущих в виде рыб в священном озере. Это экзистенциальная драма, притча о внутренних конфликтах героев, свободе выбора и собственного пути, разворачивающаяся на фоне потрясающих пейзажей высокогорного озера Иссык-Куль.

В программу же "Тюркский мир" включили "Шамбалу" Артыка Суюндукова. В нее также отобрали десять картин. Это ленты из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, российских республик. Снималась наша "Шамбала" на студии "Кыргызфильм" при участии киностудии "Айтыш фильм". В основе картины повесть Чингиза Айтматова "Белый пароход".

А еще в начале июля стало известно, что Кыргызстан представят в Казани два фильма. Оба сняты на базе КТУ "Манас". Это "Девочка", рассказывающая историю шестилетней Ажар, которая живет в деревне с дедушкой и бабушкой. Однажды привычные будни малышки нарушает событие, меняющее всю ее жизнь. Ленту отобрали в конкурс, где за победу будут бороться игровые короткометражные фильмы. И картина "Близнецы родились после девяти детей", посвященная непростым будням большой семьи в отдаленном регионе Кыргызстана. Чтобы дома была вода, им нужно идти в горы, автобус же в ближайший город ходит лишь раз в неделю. Эта лента заявлена в конкурсе короткометражных документальных фильмов.


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URL: https://www.vb.kg/404523
Теги:
кино, Россия, фестиваль, Кыргызстан
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