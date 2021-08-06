На трассе Бишкек-Ош перевернулся бензовоз, дизтопливо вытекло в реку Нарын

В Кыргызстане на 394-м км автодороги Бишкек-Ош (участок Торпу) водитель грузовой машины (бензовоз) марки "Freightliner" не справился с управлением и упал в овраг. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате происшествия водитель (Б.Ж. 1961 г.р.) погиб, а также пострадал пассажир мужчина (1982 г.р., К.К.)

По данным МЧС, в машине было 35 тонн дизельного топлива, которое было слито в реку Нарын через реку Кара-Суу.

Тело погибшего доставлено на машине скорой помощи в Кара-Кульскую городскую больницу.

На место происшествия были привлечены пять спасателей города Кара-Куль.

"Сотрудники милиции и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики принимают соответствующие меры", - говорится в сообщении МЧС .